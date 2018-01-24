Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve tekrarlı koşu çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde dörde dört ve iki jokerli dar alan oyunu yapıldı. Ana bölümde ise beşe beş çift kaleli dar alan oyunu gerçekleştirildi.

Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.