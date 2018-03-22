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Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray, unutulmaz başkanlarından Özhan Canaydın'ın ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Özhan Canaydını unutmadı

22 Mart 2018 11:33

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Aramızdan ayrılışının 8. yılında; son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın'ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz" denildi.  

 

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