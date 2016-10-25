Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"Gençlerbirliği Kulübü'nün 21.10.2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki '7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 22.10.2016 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddeleri uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 22.10.2016 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve '"çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 23.10.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehirspor FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü futbolcusu Diego Angelo De Oliveira'nın 23.10.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş -Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.10.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.10.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 24.10.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

