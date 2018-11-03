Galatasaray Pınar Karşıyaka'yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 81-71 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ozan Çakar, Ali Köseoğlu
Galatasaray: Göksenin Köksal 8, Harrison 10, Heyes 13, Webster 17, Auguste 15, Caner, Ege 2, Erol Can 5, Can 2, Arapovic 9
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Pınar Karşıyaka: İlkan 7, Tayfun 3, Walker 2, Marei 19, Henry 17, Akif, Berk 11, Gailius 12, Chatman
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 23-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 51-38 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 67-51 (Galatasaray lehine)
Uygar Aydın