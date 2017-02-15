Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
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