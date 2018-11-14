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Galatasaray sahada başladı, salonda bitirdi

Galatasaray sahada başladı, salonda bitirdi
Galatasaray sahada başladı, salonda bitirdi

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sahada başlayan antrenman, salonda sona erdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Daha sonra core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde her oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu yaptı. Antrenman, salonda gerçekleştirilen soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı. 

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

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