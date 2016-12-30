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Galatasaray sahasında mağlup

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank evinde Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray sahasında mağlup

30 Aralık 2016 22:18

Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Galatasaray Odeabank: 75 - Brose Bamberg: 90

Salon: Abdi İpekçi Arena
Galatasaray: Daye xxx 19, Pleiss xxx 15, Tyus xx 13, Micov xx 11, Schilb x 7, Sinan Güler x 3, Thompson x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
Brose Bamberg: Causeur xxx 15, Strelnieks xxx 15, Theis xx 12, Zisis xx 11, Melli xx 10, Miller xx 8, Lo x 5, Heckman x 5, Radosevic x 2, Vereemenko xx 2
Başantrenör: Andrea Trinchieri
1. Periyot: 19-24 (Brose Bamberg lehine)
Devre: 38-47 (Brose Bamberg lehine)
3. Periyot: 52-74 (Brose Bamberg lehine) 

Ergin Ataman: "Sezonun ne kötü oyununu oynadık"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Şutları sokamadık organize olamadık. Özellikle ilk yarıda rakibi durduramadık" dedi.
Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Sezonun en kötü oyununu oynadık. Şutları sokamadık organize olamadık. Özellikle ilk yarıda rakibi durduramadık. Kötü bir akşamdı. Sonuçta da beklemediğimiz bir şekilde kaybettik. Rakip deplasmanda net maçlar kazandı. İyi bir takım. Sonuçta kendi sahamızda bu şekilde kaybetmek bizim açımızdan şık olmadı. Sonuçta Euroleague'de kötü bir akşamda yakalanınca bu şekilde kaybediyorsunuz. İkinci yarıda her maçta tek tek düşünerek sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

Ataman'dan gözdağı
Taraftarın tepkisiyle ilgili sorulan soruya ise başarılı koç, "Taraftar savaşan bir takım görünce takıma nasıl destek oluyorsa bugün bu kadar kötü oynayan ve mücadeleyi bırakan oyuna da taraftar tepki gösterir. Onların tepkisi haklıdır. Taraftarın tepkisi sloganla olur bizim tepkimiz oyunculara daha farklı olur" yanıtını verdi. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu 

Etiketler: Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank, Turkish Airlines Euroleague


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