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Galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri 2018| GS hangi grupta yer alıyor

Galatasaray taraftarları 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlarının rakiplerinin hangi takımlar olduğunu ve hangi grupta yer aldıklarını merak ediyor ve bununla ilgili araştırma yapıyorlar 30 Ağustos Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından temsilcimizin Avrupa'daki rakipleri belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini bu haberimizden açıklandığı andan itibaren öğrenebilirsiniz...

Galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri 2018| GS hangi grupta yer alıyor

30 Ağustos 2018 00:44

Galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri 2018 sezonunda kim oldu? Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri 30 Ağustos'da belli oluyor. Taraftarlar en çok Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak maçların ardından sona erecek. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu? GS hangi grupta yer alıyor

Devler Ligi kurası öncesi bu akşam 3 play-off karşılaşması oynanacak. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan son ekiplerin belli olmasıyla torbalar da son şeklini alacak. Play-off maçları öncesi kuraya katılacak takımların torbaları şöyle:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda bu akşam oynanacak Salzburg - Kızılyıldız, PSV Eindhoven -BATE Borisov ve PAOK - Benfica karşılaşmalarının ardından tur atlayan takımlar ve turnuvaya doğrudan katılan Liverpool, Valencia ve Viktoria Plzen'in de torbaları belirlenecek.  

Etiketler: 2019, Galatasarayın Şampiyonlar Ligi rakipleri 2018

 

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