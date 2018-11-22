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Galatasaray: "Şaşırmadık"

Galatasaray:
Galatasaray: "Şaşırmadık"

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Başkan Mustafa Cengiz'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası vermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüp, "Şaşırmadık" başlığıyla tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'den bu yana, 'Türk olmayan takımları yenmek' düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.
Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.
'Bir his takımıdır.
Renklerine aşıktır.
Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!
Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez'
Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.
Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!
Biz kazanacağız!
Çünkü biz Galatasarayız!"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha önce de 60 gün ceza almıştı. Böylece Özbek'in hak mahrumiyeti cezası 105 güne çıktı.  

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