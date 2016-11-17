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Galatasaray, Smith ve Dentmon'ı kadro dışı bıraktı

Galatasaray Odeabank, disiplinsiz davranışlarından dolayı Russ Smith ve Justin Dentmon'ı kadro dışı bıraktı.

Galatasaray, Smith ve Dentmonı kadro dışı bıraktı

17 Kasım 2016 21:07

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zalgiris Kaunas maçı sonrası gece kampta disiplinsiz davranışlarda bulunan Russ Smith ve Justin Dentmon kadro dışı bırakılmıştır. Yönetim kurulumuz, yapacağı ilk toplantıda konu ile ilgili karar alacaktır."

Galatasaray Odeabank, THY Euroelague'in 7. haftasında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 87-75 mağlup olmuştu. Russ Smith ve Justin Dentmon'ın Litvanya'da bir partiye katıldığı için kadro dışı kaldığı iddia edildi. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, Smith ve Dentmon


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