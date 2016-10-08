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Galatasaray, Sofya'da

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile dostluk maçında mücadele edecek olan Galatasaray, Sofya şehrine ulaştı.


08 Ekim 2016 13:32

Sarı-kırmızılılar, milli maçlarda nedeniyle verilen arada Bulgar ekibi Levski Sofya ile oynayacakları maç için Sofya'ya ulaştı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından belirlenen Galatasaray'ın maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Kerem Çalışkan, Mustafa Kapı, Soner Gönül, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Lionel Carole, Salih Dursun, Semih Kaya, Ozan Kabak, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever."
Galatasaray, TSİ 19.00'da oynayacağı Levski Sofya karşılaşmasından sonra saat 23.30 uçağıyla İstanbul’a dönecek. 

Etiketler: galatasaray, sofya


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