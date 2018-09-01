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Galatasaray, son 5 sezonun en az transferini yaptı

Galatasaray, son 5 futbol sezonu yaz transfer dönemindeki en az transferini bu yaz gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 7 transfer yaparken, 2014-2015’de 9, 2015-2016’da 8, 2016-2017’de 8 ve 2017-2018’de 10 futbolcu ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, son 5 sezonun en az transferini yaptı

01 Eylül 2018 12:37

2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirmedi. Takıma Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru, Birhan Vatansever, Emre Akbaba, Badou Ndiaye ve Ömer Bayramı dahil eden Cimbom Birhan'ı daha sonra kiralık olarak gönderdi. Forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılılar, son sezonlardaki en az transfer yaptığı dönemi geçirdi. UEFA’nın Finansal Fair Play kuraları yüzünden transferde dikkatli davranan yönetim, 7 futbolcuyu transfer etti.

Son 5 sezonun en sakin yaz transfer dönemi 

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 10, 2016-2017 sezonunda 8, 2015-2016 sezonunda 8, 2014-2015 sezonu yaz transfer döneminde 9 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Bu yaz ise 6 futbolcu alan sarı-kırmızılılar 4 sezonun en sessiz yaz transfer dönemini geride bıraktı. 

Galatasaray’ın son 4 futbol sezonun yaz transfer döneminde yaptığı transferler şöyle:

2017-2018 (10)
Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli, Jason Denayer, Iasmin Latovlevici, Cedric Carrasso

2016-2017 (8)
Serdar Aziz, Emrah Başsan, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Pedro Cavanda, Josue, Kolbeinn Sigthorsson, Nigel de Jong

2015-2016 (8)
Bilal Kısa, Lukas Podolski, Jem Karacan, Lionel Carole, Jose Rodriguez, Cenk Gönen, Jason Denayer, Kevin Grosskreutz

2014-2015 (9)
Endoğan Adili, Olcan Adın, Kaan Baysal, Sinan Gümüş, Sinan Bolat, Yasin Öztekin, Tarık Çamdal, Blerim Dzemaili, Goran Pandev  

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray

 

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