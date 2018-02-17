Galatasaray son 6 deplasmanda 1 kez güldü

Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu Paşa deplasmanından galip gelip, şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Ligde Galatasaray, evinde ve deplasmandaki müsabakalarda farklı bir grafik çiziyor.

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı iyi oyunla 3 puanları cebine koyarken, deplasmanda ise büyük puan kayıpları yaşadı. Şampiyonluk yolunda deplasmandaki maçların önemi ise çok büyük. Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Bu 6 maçında 4’ü Igor Tudor, 2’si Fatih Terim döneminde oynandı. Tek galibiyet de Terim’in takımın başında olduğu Kayserispor maçında alındı.



Galatasaray’ın son 6 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

E. Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 1

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3

D.G. Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1