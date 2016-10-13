Mücadeleye Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Preldzic, Dentmon, Daye ve Tyus ile başlarken, CSKA Moskova ise De Colo, Augustine, Jackson, Vorontsevich, ve Kurbanov 5’i ile sahaya çıktı. Rus ekibi hücumda pota altını etkili kullanarak 4-0 ile başladı. Sinan ve Tyus ile etkili olan sarı-kırmızılılar maçta 3 dakika geri kalırken durumu 8-8 yaptı. Hücumda sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank, Moskova’nın hızlı hücumlarını durduramayınca periyodun bitimine 2 dakika kala 22-17 geriye düştü. Son anlarda aradaki sayı farkını azaltamayan sarı-kırmızılılar, Fridzon’un üçlüğü de engel olamayınca 9 sayı farkla 27-18 periyodu geride tamamladı.

İkinci periyoda hücumda etkili olarak başlayan Galatasaray Odeabank, Russ Smith’in 7 sayısı ile skoru 31-27 yaparak farkı 4’e indirdi. Khryapa ve Teodosic’in üçlükleri ile karşılık veren CSKA Moskova farkı ilk defa çift hanelere çıkararak 42-29 yaptı. Savunmada dengeyi sağlayan sarı-kırmızılılar Sinan Güler ve Daye’nin sayılarıyla skoru 51-41’e getirdi. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen CSKA Moskova devreye 57-45’lik skorla önde girdi.

Devreye 12 sayı geride giren Galatasaray Odeabank, üçüncü periyota hücumda Tyus’ın pota altından bulduğu sayılarla başladı ve skoru 61-54’e getirdi. Savunmada sertliği arttıran sarı-kırmızılılar Daye, Tyus ve Preldzic’in sayılarıyla periyodun bitimine 4 dakika 21 saniye kala farkı 5 indirerek skoru 68-63’e getirdi. Vorontsevich, Kurbanov ve De Colo’nun sayılarıyla farkı tekrar açan Rus ekibi, üçüncü periyodu 81-71 önde tamamladı.

Son periyoda Hines ve De Colo’nun bulduğu sayılarla başlayan CSKA Moskova skoru 90-71’e getirdi. Aradaki sayı farkının kapatamayan Galatasaray Odeabank, parkeden 109-84’lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri 22 sayı ile CSKA Moskova’nın Fransız oyuncusu Nando De Colo olurken, sarı-kırmızılılarda ise Sinan Güler 16 sayı kaydetti.

- Karşılaşmanın notları

THY Euroleague’de 68. maç

Bu sezon THY Euroleague’de 4. kez mücadele eden Galatasaray Odeabank, toplamda 67 maça çıktı. Bu maçlar birlikte 68. parkeye çıkan sarı-kırmızılılar, 26 kez parkeden galip ayrılırken, 42 kez de rakibine mağlup oldu.

12. adam görevini yaptı

Galatasaray’ın Rus ekibi ile oynadığı bu önemli karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran taraftarlar mücadele boyunca hiç susmayarak takımlarına destekte bulundu.

Futbolculardan basketçilere destek

Sarı-kırmızılıların CSKA Moskova ile oynadığı THY Euroleague’in ilk hafta maçında futbol takımı oyuncuları Lukas Podolski, Hamit Altıntop, Nigel de Jong ve Semih Kaya da tribünde yerini aldı. Taraftarların yoğun sevgisini karşılıksız bırakmayan Podolski üçlü çekti.

Başkanlar tribünde

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski başkanı Duygun Yarsuvat da karşılaşmayı en önden izleyenler arasındaydı.

Hakemler soyunma odasına gitti

İkinci periyotun 42. saniyesinde Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile hakem arasında sayıyı vermemesinden dolayı tartışma çıktı. Taraftarlarda olaya müdahale edince sahaya yabancı madde attılar. Daha sonra hakemlerde soyunma odasına girdi. Yaklaşık 3 dakika sonrada ise sahaya geri döndüler.

İtoudis’e yabancı madde geldi

Sarı-kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde attığı sırada CSKA Moskova Başantrenörü Dimitri İtoudis’in eline de bir cisim isabet etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Juan Carlos Garcia x, Matej Boltauzer x, Tomislov Hordov x

Galatasaray Odeabank: Russ Smith xx 11, Preldzic xx 11, Micov x 3, Tyus xxx 15, Thompson x 2, Schilb x 3, Pleiss x, Daye xx 12, Sinan Güler xxx 16, Diebler x, Dentmon xx 7, Göksenin Köksal x 4

Başantrenör: Ergin Ataman

CSKA Moskova: Nando De Colo xx 22, Kulagin x, Teodosic xxx 20, Augustine xx 8, Fridzon xxx 15, Jackson xxx 16, Antonov x, Vorontsevich xx 5, Khryapa x 2, Kurbanov xx 8, Hines xx 13

Başantrenör: Dimitri İtoudis

1. periyot: 27-18 (CSKA Moskova lehine)

Devre: 57-45 (CSKA Moskova lehine)

3. periyot: 81-71 (CSKA Moskova lehine)

(İHA)