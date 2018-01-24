Galatasaray, Sportif AŞ'deki görevlendirmeleri açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) “Yönetim Kurulu İstifa ve Atamaları Hakkında” konulu bir bildirim yayınladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mustafa Cengiz'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir” denildi.