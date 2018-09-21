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Galatasaray taktik çalıştı!

Galatasaray taktik çalıştı!
Galatasaray taktik çalıştı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle noktalandı. 

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra karayoluyla Manisa'ya geçerek maç öncesi bu kentte kampa girecek.  

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