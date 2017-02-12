Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray taraftarından canlı yayında protesto

Galatasaray taraftarından canlı yayında protesto

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın konuşma yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar ‘Beyaz mendil’ sallayarak protesto etti.

Galatasaray taraftarından canlı yayında protesto

12 Şubat 2017 22:40
Galatasaray taraftarından canlı yayında protesto - Tıkla İzle

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde oynadığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Maç için yönetimi ve Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın’ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu anda da protestolarına devam etti. Özyalçın’ın konuşmaları devam ederken, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, ‘Beyaz mendil’ salladı. Taraftarla kısa süreli bir diyalog yaşayan Özyalçın daha sonra açıklamalarına devam etti.

Bu haftanın kritik bir hafta olduğunu belirten Özyalçın, “Bana göre Galatasaray’ın bu maçı kazanması lazımdı. 8 puanlık bir maçtı. Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş, Fenerbahçe’de berabere kalmış ise Galatasaray’ın bu maçı kazanması gerekli. Zor bir hafta oldu. Kritik ve zor maçtı. Kayserispor’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi yendiler, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kaldılar” dedi.

“PROTESTOLAR NORMAL”

Sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı protestoları normal karşılaştığı söyleyen Özyalçın, “Demokrat adamım. Taraftar bizim her şeye rağmen veli nimetimiz. Karda kışta, soğukta, sıcak, uzaktan, yakından gelerek takımını destekleyen kişiler. Olabilir bu tip söylemler benim için doğal. Neden doğal? Zafer, zafere inananlarındır. Bizim taraftarımız olmazsa olmazımızdır. Galatasaray’ın zaferi için motive eden insanlar. Bu tarafı doğru. Diğer taraftan ise bu süreçte yöneticili zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor, ekonomi ile özdeş. Galatasaray zor süreçten geçiyor. Bu ekonomik zor süreci yarılamış gibiyiz. Yakında güzel haberlerimiz olacak. Bizde Galatasaray’ın başarılı olması isteriz. Bizden sonra geleceklere, ekonomik kaos bırakmamak istiyoruz. Özellikle Dursun Özbek, gerek divanda, genel kurulda bu konuda konuştu” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’IN ZAAFI YAN TOPLAR”

Galatasaray’ın nerelerde eksik konuları olduğunu bildiklerini vurgulayan Özyalçın, “Galatasaray’ın zaafı yan toplar. İki tane yan toptan gol yedik. Bunlar teknik konu. Benim görevim teknik konulara değinmek değil. İyi takım yapmayı ve güzel sonuçlar almayı biz de isteriz. Galatasaray’ın ekonomik koşulları belli. Bunu büyük kısmı gitti. Son divan kurulunda başkanım nereden nereye geldiğini söyledi” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort 

Etiketler: Cengiz Özyalçın, galatasaray, galatasaray taraftarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!