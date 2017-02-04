Medipol Başakşehir deplasmanında, Galatasaray taraftarları futbolculara ve Teknik Direktör Riekerink’e büyük tepki gösterdi. Medipol Başakşehir’in 2-0’ı yakalamasının ardından ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünde tepki göstermeye başlayan sarı-kırmızılılar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyerek takımı protesto etti.

"RİEKERİNK İSTİFA"

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60’ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Teknik Direktör Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, "Riekerink istifa" diye bağırırken, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce "Yönetim istifa", ardından da "Aciz yönetim istemiyoruz" diye bağırdı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort