Diğer
Kategoriler

Galatasaray taraftarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek

Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu’ndaki Osmanlıspor maçında Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek pankartları açtı.

Galatasaray taraftarından Zeytin Dalı Harekatına destek

27 Ocak 2018 19:11

Süper Lig’in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı ve askerleri unutmadı. Taraftarlar, ‘Siz bizi Çanakkale’den iyi tanırsınız’, ‘Zeytindalı Harekatı Onurumuzdur’, ‘Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran’, ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’, ‘Bin yıl önce birleşti bedenler, ayırmaya hanginizin gücü yeter?’ pankartları açarak desteklerini gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca teröre lanet sloganları da attı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç