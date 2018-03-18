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Galatasaray, taraftarlarına teşekkür etti

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı için deplasmana gelen taraftarlarının gösterdikleri davranış, sağduyu ve destekleri için teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray, taraftarlarına teşekkür etti

18 Mart 2018 12:48

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:  "Ait olduğu, gönül verdiği renklerden bir an olsun vazgeçmeyen, Galatasarayımıza olan bağlılığını her şartta büyük cefa ve vefa örneği göstererek esirgemeyen Büyük Galatasaray Taraftarı, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde bir kez daha Türk sporuna emsal teşkil edecek bir destek göstermiştir.

Devletimiz tarafından sağlanan 35 otobüsle, Ülker Stadyumu’nda yerini alan 2160 Aslan, ilk dakikadan son dakikaya kadar takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemiş, oluşturulan zor şartlara rağmen hiçbir şekilde olumsuz bir duruma sebep olmamıştır. Bu bağlamda İETT ve emniyet güçleri dahil tüm ilgili kuruluşlar taraftarımızın sağduyulu yaklaşımından ötürü kulübümüze teşekkürlerini iletmiştir.

Her branşta olduğu gibi futbolda da hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda bizlerin en büyük destekçisi olan taraftarımıza koşulsuz destekleri ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de aynı coşku ve sağduyu ile Galatasarayımıza olan desteklerini devam ettirmelerini dileriz."  

Etiketler: galatasaray, teşekkür

 

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