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Galatasaray taraftarlarından ‘Yellow Friday’ çılgınlığı

Galatasaray taraftarları ‘Yellow Friday’ etkinliğine kayıtsız kalmadı ve kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalara akın etti.

Galatasaray taraftarlarından Yellow Friday çılgınlığı

26 Ocak 2018 16:01

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in kulübe desteği ile başlatılan ‘Yellow Friday’ etkinliğine sarı-kırmızılılar yoğun ilgi gösterdi. Gece yarısından itibaren GS Store internet sitesinden başlayan yoğun ilgi gün içinde de mağazalarda sürdü. Taraftarların ilgisi dolayısıyla internet sitesine kısa süreliğine giriş yapılamadı ve ürünler kısa sürede tükendi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki GS Store’a da taraftarlar adete hücum etti. Genci, yaşlısı mağazalara giden taraftarlar, stokları bitti. Taraftarlar özellikle sarı-kırmızı parçalı Metin Oktay isimli tişörte ürününe daha çok ilgiliydi.

Etkinlik kapmasında bazı mağazaların gece saat 24.00’de açık kalacağı belirtildi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, Yellow Friday

 

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