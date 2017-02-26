Diğer
Kategoriler

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ilk derbisine çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Kardemir Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet ile 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ilk derbisine çıkacak

26 Şubat 2017 10:47

Sezona Kardemir Karabükspor ile başlayan Tudor, Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Galatasaray’ın başına geçti. Hırvat teknik adam, ligdeki ilk maçına da TT Arena’da oynanan Galatasaray maçıyla çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların genç çalıştırıcısı, bu hafta TT Arena’da oynayacağı maç ile birlikte ilk derbisine çıkacak.

Tudor, evinde kaybetmiyor

Hırvat çalıştırıcı, Kardemir Karabükspor ile ligde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 6 kez karşılaştı. Tudor, evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde ederken, deplasmandaki mücadelelerden ise mağlubiyetle ayrıldı. Igor Tudor, bu takımlara karşı en farklı mağlubiyetini deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0 yenilerek aldı. 38 yaşındaki teknik adamın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 1 - Kardemir Karabükspor: 0
Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1
Kardemir Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0
Fenerbahçe: 4 - Kardemir Karabükspor: 0
Kardemir Karabükspor: 2 - Galatasaray: 1
Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1

Tudor, Beşiktaş’a karşı 1’e 1

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor’u çalıştırdığı dönemde 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’da oynanan maçı 3-1 kazanırken, Karabükspor ise evindeki mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş fileleri 4 kez havalandırırken, Kardemir Karabükspor ise 3 gol kaydetti.

Tudor’un büyük takımlara şansı tutmuyor

Tudor, geçtiğimiz sezon Yunan Ligi takımlarından PAOK'u çalıştırırken, ligin güçleri takımları Olympiakos ve Panathinakos’a karşı 5 maça çıktı. Bu maçlarda Hırvat çalıştırıcı, 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Igor Tudor, Hajduk Split’in başındayken ise Hırvat Ligi’nin güçlü takımlarından Dinomo Zagreb’e karşı 10 maçta 7 mağlubiyet aldı. 

Galatasaray, 646 gündür derbilerde sessiz Galatasaray, 646 gündür sessiz

Beşiktaşta Şenol Güneş derbilerde sergilediği başarılı grafikle ön plana çıkıyor Derbide Güneş'li günler

Etiketler: beşiktaş, derbi, galatasaray, Tudor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!