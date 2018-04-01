Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Galatasaray Trabzonspor Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS TS Az Tv idman Tv

Galatasaray Trabzonspor Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS TS Az Tv idman Tv

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. İki takım taraftarlarının merak ettikleri konu olan Galatasaray Trabzonspor maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Galatasaray Trabzonspor Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS TS Az Tv idman Tv

01 Nisan 2018 00:50

Süper Lig'in 26. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor ile bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 26 maçta 17 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 54 puanla lider olan Aslan, oynadığı son 26 karşılaşmada 11 galibiyet,9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 42 puanla 5.sırada bulunan Trabzonspor ile karşılaşıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak GS TS  maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz bu sayfadan yayınlanacak. Bu akşam dünyada farklı ülkelerde canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak GS TS maçını şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'da Okay'ın durumu maç saatinde belli olacak

A Milli Takım kampından sakat dönen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı ancak Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi. 
A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı hazırlık maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe ile sakatlanan ve bordo-mavili takıma sakat dönen Okay Yokuşlu'nun bugün çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Okay’ın tedavisinin devam ettiği ve Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi. 

Galatasaray, menajerlere servet ödedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibariyle takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile listenin başında yer aldı. 
Transfer dönemlerinin gizli kalan ancak takımların maddi yükünü de oldukça ağırlaştıran en büyük etken transfer ücretleridir. TFF, Şubat ayı sonu itibariyle 2017-2018 sezonunda Süper Lig takımlarının menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray'ı, 2.38 milyon Euro ile Medipol Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 Euro 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin Euro çıktı. 

Spor Toto Süper Lig'de menajerlere ücret ödeyen takımlar ve verdikleri paralar şöyle: 

(Ücretler Euro cinsinden hesaplanarak yazılmıştır) 
Galatasaray: 3.5 milyon Euro 
Medipol Başakşehir: 2.38 milyon Euro 
Fenerbahçe: 1.4 milyon Euro 
Trabzonspor: 1.2 milyon Euro 
Atiker Konyaspor: 745 bin Euro 
Kardemir Karabükspor: 685 bin Euro 
Alanyaspor: 565 bin Euro 
Antalyaspor: 544 bin Euro 
Osmanlıspor: 130 bin Euro 
Beşiktaş: 75 bin Euro 
Göztepe: 24 bin Euro 
T.M. Akhisarspor: 11 bin Euro

Trabzonspor, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, 161 gündür dış sahada yenilmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü 27. hafta maçında deplasmanda lider Galatasaray'a ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı 21 Ekim 2017’de 1-0’lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

Dış sahada 19 puan

Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'nu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.

İstanbul'da son 5 maç

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 maçta ev sahibi Galatasaray'ın 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.  


 

..
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç