Galatasaray Trabzonspor Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | GS TS Az Tv idman Tv izle | AZ TV CANLI İZLE

AZ TV CANLI İZLE... İDMAN TV CANLI İZLE... GS TS MAÇI AZ TV İZLE... GS TS MAÇI İDMAN TV İZLE... Süper Lig'in 26. haftası çok kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor ile bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 26 maçta 17 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 54 puanla lider olan Aslan, oynadığı son 26 karşılaşmada 11 galibiyet,9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 42 puanla 5.sırada bulunan Trabzonspor ile karşılaşıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak GS TS maçının şifresiz canlı anlatımı maç başlar başlamaz bu sayfadan yayınlanacak. Bu akşam dünyada farklı ülkelerde canlı olarak yayınlanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak GS TS maçını şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'da Okay'ın durumu maç saatinde belli olacak

A Milli Takım kampından sakat dönen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı ancak Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi.

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı hazırlık maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe ile sakatlanan ve bordo-mavili takıma sakat dönen Okay Yokuşlu'nun bugün çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Okay’ın tedavisinin devam ettiği ve Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

Galatasaray, menajerlere servet ödedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibariyle takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile listenin başında yer aldı.

Transfer dönemlerinin gizli kalan ancak takımların maddi yükünü de oldukça ağırlaştıran en büyük etken transfer ücretleridir. TFF, Şubat ayı sonu itibariyle 2017-2018 sezonunda Süper Lig takımlarının menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray'ı, 2.38 milyon Euro ile Medipol Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 Euro 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin Euro çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de menajerlere ücret ödeyen takımlar ve verdikleri paralar şöyle:

(Ücretler Euro cinsinden hesaplanarak yazılmıştır)

Galatasaray: 3.5 milyon Euro

Medipol Başakşehir: 2.38 milyon Euro

Fenerbahçe: 1.4 milyon Euro

Trabzonspor: 1.2 milyon Euro

Atiker Konyaspor: 745 bin Euro

Kardemir Karabükspor: 685 bin Euro

Alanyaspor: 565 bin Euro

Antalyaspor: 544 bin Euro

Osmanlıspor: 130 bin Euro

Beşiktaş: 75 bin Euro

Göztepe: 24 bin Euro

T.M. Akhisarspor: 11 bin Euro

Trabzonspor, deplasmanda 161 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, 161 gündür dış sahada yenilmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü 27. hafta maçında deplasmanda lider Galatasaray'a ile karşılaşacak olan Trabzonspor, dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı 21 Ekim 2017’de 1-0’lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

Dış sahada 19 puan

Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'nu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.

İstanbul'da son 5 maç

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 maçta ev sahibi Galatasaray'ın 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.





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