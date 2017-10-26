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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü...

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü...

26 Ekim 2017 19:59

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.
İnterval koşunun ardından yapılan çift kale maçla akşam antrenmanı tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: galatasaray, Trabzonspor

 

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