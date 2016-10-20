Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Bu bölümde antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, düz koşu çalışması daha sonra da 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığından dolayı geride kalan haftada Gençlerbirliği maçında forma giymeyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder takımla antrenmana katıldı.

Öte yandan antrenmana tedavisi devam edilen İzlandalı Kolbeinn Sigthorsson katılmadı. Sigthorsson dışında eksik futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam etti.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu