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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

20 Ekim 2016 12:26

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Bu bölümde antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, düz koşu çalışması daha sonra da 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığından dolayı geride kalan haftada Gençlerbirliği maçında forma giymeyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder takımla antrenmana katıldı.
Öte yandan antrenmana tedavisi devam edilen İzlandalı Kolbeinn Sigthorsson katılmadı. Sigthorsson dışında eksik futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına tam kadro devam etti. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklar


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