Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Tolga’nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Podolski’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

17. dakikada Onazi’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla bulaşan Bero’nun pasında N’Doye meşin yuvarlağı boş kaleye attı. 0-1

21. dakikada Sneijder’in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Cavanda’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Carole’un uzaktan vuruşunda kaleci Onur’un meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eren, rakibine çalım attıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Onur, meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada orta sahada topla buluşan Bruma’nın rakiplerini geçip ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

55. dakikada Sneijder’in pasıyla topla buluşan Tolga’nın kaleyi ceza sahasını dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

65. dakikada Selçuk’un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.

67. dakikada sağ kanatta bulunan Cavanda’nın yerden pasında ceza sahası içinde topu olan Tolga’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada sağ kanattan Joseu’nin kullandığı serbest atışında altı pas içinde bulunan Sinan’ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahasında yükselen topa Eren’in rövaşatasında meşin yuvarlak sol direkten oyuna döndü.

Stat: TT Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Cavanda xx (Sinan dk. 69 x), Semih xx, Chedjou xx, Carole xx, Selçuk xx (De Jong dk. 79 x), Tolga xx, Bruma xx, Podolski xx, Sneijder xx (Josue dk. 68 x), Eren xx

Yedekler: Cenk, Serdar, Yasin, Sabri

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx, Uğur xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Okay xx, Mehmet Ekici xx, Onazi xx (Akakpo dk. 89 ?), Bero xx (Güray dk. 59 x), Castillo x (Yusuf dk. 26 x), N’Doye x

Yedekler: Esteban, Suk, Mustafa Yumlu, Sheidaev

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: N’Doye (dk. 17) (Trabonspor)

Sarı kartlar: N’Doye, Uğur, Onazi (Trabzonspor)Maç başladı.....

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ DETAYLAR:

SNEİJDER 150 DİYECEK

Wesley Sneijder, Trabzonspor karşısında Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkacak!

Galatasaray ile Trabzonspor 87. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçla birlikte 87. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 39 galibiyeti, bordo mavili takımın ise 26 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ile averajla 3. sırada bulunurken, bordo-mavililer 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

87. randevu

İki takım Süper Lig'in kurulduğu 1959 tarihinden itibaren 86. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 26 kez rakibini mağlup etti. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamadı.

Aslan evinde geçit vermiyor

Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle evinde oynadığı 43 maçın 24'ünden 3 puanla ayrılırken, 8 kez de mağlup oldu. 11 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

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