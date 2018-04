Galatasaray Trabzonspor maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri ?

Galatasaray, ezeli rakibi Trabzonspor ile bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 26 maçta 17 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 54 puanla lider olan Aslan, oynadığı son 26 karşılaşmada 11 galibiyet,9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 42 puanla 5.sırada bulunan Trabzonspor ile karşılaşıyor.İşte Galatasaray Trabzonspor maçını canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar listesi...

Galatasaray Trabzonspor Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.