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Galatasaray transfer yapamayacak

Galatasaray Odeabank’a, Turkish Airlines Euroleague İdari Denetim Kurulu tarafından finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı. Sarı-kırmızılılar, 1 ay boyunca kadrosuna yeni oyuncu katamayacak.


16 Kasım 2016 17:23


Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Galatasaray Odeabank’a kötü haber geldi. Turkish Airlines Euroleague resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulübe, finansal istikrar ve fair-play yönetmelikleri ile sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle inceleme başlatıldığı, finansal bilgilerinin incelenmesinin ardından Galatasaray’ın gecikmiş borcu nedeniyle komisyonunun kabul ettiği uyum planına uymadığının tespit edildiği belirtildi. 30 gün içinde bu konunun karara bağlanacağı belirtilirken, Galatasaray Odeabank’a 2016-2017 sezonunda 30 gün boyunca yeni basketbolcu alınmasının da yasaklandığı açıklandı. 

Etiketler: galatasaray, transfer


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