

Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Galatasaray Odeabank’a kötü haber geldi. Turkish Airlines Euroleague resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulübe, finansal istikrar ve fair-play yönetmelikleri ile sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle inceleme başlatıldığı, finansal bilgilerinin incelenmesinin ardından Galatasaray’ın gecikmiş borcu nedeniyle komisyonunun kabul ettiği uyum planına uymadığının tespit edildiği belirtildi. 30 gün içinde bu konunun karara bağlanacağı belirtilirken, Galatasaray Odeabank’a 2016-2017 sezonunda 30 gün boyunca yeni basketbolcu alınmasının da yasaklandığı açıklandı.