Galatasaray tribünde de şampiyon

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bu sezon futbol takımından daha çok konuşulan, taraftar oldu. Özellikle iç saha maçlarında 16 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, rakiplerini bu anlamda geride bırakan ve seyirci etkisini en iyi şekilde kullanan ekip olarak öne çıkan sarı-kırmızılılar, taraftar sayısında da zirveyi kimseye bırakmadı. 2017-2018 sezonunda tüm takımların taraftarları toplamda 3 milyon 800 bin Passolig Kart sahibi olurken, Galatasaray 744 bin 831 adet kart sayısıyla, rakiplerini geride bıraktı. Galatasaray, bu sezon iç saha maçlarında 40 bin 778 seyirci ortalamasıyla oynayarak, bu anlamda da ilk sırada yer aldı.

Seyirci ortalaması yüzde 116 arttı

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızı taraftarlar, seyirci sayısında ve diğer istatistiklerde ilk sırayı aldı. Türk Telekom Stadyumu'nda iç saha maçları ve şampiyonluk kutlamasında toplam 829 bin 521 taraftar, stada giriş yaparken, sarı-kırmızılı ekip 40 bin 778 seyirci ortalaması tutturdu. Geçtiğimiz sezon 18 bin 865 ortalamaya oynayan Galatasaray, bu anlamda ortalamasını yüzde 116 yükseltti. Galatasaray'ı 29 bin 562 ortalamayla Beşiktaş ve 29 bin 35 ortalamayla Fenerbahçe takip etti. Bu sezon ligin 15. haftasında oynanan Akhisarspor karşılaşmasında 30 bin 471 taraftarla en az gişesini yapan Galatasaray, sezon rekorunu ise 9. haftadaki Fenerbahçe maçında kırdı. Bu karşılaşmayı 49 bin 568 taraftar tribünden izledi. Teknolojiyi de kullanan sarı-kırmızılı taraftarların, bu sezon yüzde 15'i maçlara cep telefonundaki mobil uygulamayla girdi.