Galatasaray'da kupa hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymeyen futbolcuların ise, topla ısınma çalışması ile başladıkları antrenmanın devamında şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise sarı-kırmızılılar, rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışma ile tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Galatasaray, ilk devreyi kayıpsız kapatmak istiyor

Ligde 4 haftadır kayıpsız giden Galatasaray, gözünü çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Tuzlaspor maçına çevirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta itibariyle 30 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında çarşamba günü evinde Tuzlaspor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, kupada ilk galibiyetini almak istiyor. Kupada ilk iki maçtan beraberlik alan Aslan, Tuzlaspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. Son üç yıla damgasını vuran ve kupayı üst üste 3 kez müzesine götüren Galatasaray, bu sezon da kupaya önem veriyor.

Ligi de kayıpsız bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de ise istediği gibi bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle bir anda üst sıralardan kopmuştu. 12. haftada Bursaspor galibiyetiyle 3 maçlık seri yakalayan Aslan, son olarak ligin 15. haftasında zorlu Osmanlıspor maçından 1 puan çıkardı. Ligin son haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, kupada oynayacağı Tuzlaspor maçı sonrası hafta sonu ligde de son maçını kazanarak ilk devreyi kayıpsız geçmek istiyor.

Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz şoku

Öte yandan Galatasaray'da, zorlu Osmanlıspor maçında Serdar Aziz şoku yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Serdar, karşılaşmanın 23. dakikasında Ndiaye ile girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sağ dizinin döndüğünü ve buna bağlı esneme olduğu belirtilirken, Serdar'ın durumunun bugün çekilecek olan MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 21 Aralık 2016

Stadyum: TT ARENA

Maçın hakemi:

Canlı Yayın: A2 TV

Canlı anlatım: İha.com.tr