Maçtan dakikalar

3. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hamit’in vuruşunda kaleci Bekir, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

13. dakikada Josue’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

22. dakikasında Tuzlaspor atağı sırasında yardımcı hakemlerden Arkın Akyol, pozisyon gereği depar atarken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sol ayak baldırından sakatlandığı gözlenen Akyol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen mücadeleye edemedi ve yerine karşılaşmanın 4. hakemi Serkan Ergün oyuna dahil oldu.

45. dakikada Nigel de Jong’un pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bruma’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada sağ kanatta bulunan Sadık’ın ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kıvanç’ın vuruşunda kaleci Cenk, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sabri’nin rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada Arif’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Sadık’ın ceza sahası içine girerek verdiği pasta Sabri’den dönen topu Ozan ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde bulunan Semih, Okan’ın müdahalesi sonucunda yer kaldı. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.

90+1 dakikada Josue’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 2-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bülent Gökçü xx, Arkın Akyol xx (Serkan Akgün dk. 26 xx)

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda xx, Semih xx, Chedjou xx, Linnes xx, Hamit xx (Sneijder dk. 65 x), Nigel de Jong xx, Josue xx, Sabri xx, Bruma xx, Eren xx

Yedekler: Eray, Selçuk, Carole, Berk İsmail, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Tuzlaspor: Bekir xx, Volkan xx, Okan xx, Orkun xx, Bülent xx, Tuncay xx, Arif xx, Sadık xx, Doğan xx (Ferhat dk. 81 ?), Ozan xx (Oğuz dk. 89 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 65 x)

Yedekler: Muhammed, İbrahim, Baran, Nihat

Teknik Direktör: Metin Ersan

Goller: Sabri (dk. 55), Josue (dk. 90+1 pen.) (Galatasaray), Ozan (dk. 75) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Bülent, Doğan (Tuzlaspor)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI

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Galatasaray'ın ilk 11'i: Cenk, Semih, Chedjou, Linnes, Cavanda, Hamit, de Jong, Sabri, Josue, Bruma, Eren

Galatasaray'ın yedekleri: Eray, Carole, Selçuk, Sneijder, Gökay, Birhan, Berk

Tuzlaspor'un ilk 11'i: Bekir, Bülent, Volkan, Orkun, Okan, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

Tuzlaspor'un yedekleri: Muhammed, Ferhat, İbrahim, Nihat, Baran, Oğuz, Tolunay