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Galatasaray, Unics Kazan'a farklı yenildi

Galatasaray Odeabank, Turkish Airlines Euroleague'in 13. haftasında Unics Kazan'a 73-60 mağlup oldu.

Galatasaray, Unics Kazana farklı yenildi

20 Aralık 2016 21:34

Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Unics Kazan: 73 - Galatasaray Odeabank: 60

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı.

Salon: Kazan

Hakemler: Ilija Belosevic xx, Robert Lottermoser xx, Petri Mantyla xx

UNICS Kazan: Voronov xxx 22, Parakhouski xx 11, Colom xxx 17, Panin x 2, Kaimakoglou xx 8, Antipov xx 3, Stoll x 2, Klimenko x, Banic xx 4, Johnson xx 4 Williams x

Başantrenör: Evgeny Pashutin

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler xxx 17, Emir Preldzic xx 12, Diebler xx 6, Pleiss x 6, Tyus xx 8, Micov x, Schilb x 1, Thompson x 2, Göksenin Köksal xx 6, Can Korkmaz x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-11 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 37-31 (Unics Kazan lehine)

3. Periyot: 55-43 (Unics Kazan lehine) 

Etiketler: Galatasaray Odeabank, maç sonucu, Turkish Airlines Euroleague, Unics Kazan


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