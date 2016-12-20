Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Unics Kazan: 73 - Galatasaray Odeabank: 60
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı.
Salon: Kazan
Hakemler: Ilija Belosevic xx, Robert Lottermoser xx, Petri Mantyla xx
UNICS Kazan: Voronov xxx 22, Parakhouski xx 11, Colom xxx 17, Panin x 2, Kaimakoglou xx 8, Antipov xx 3, Stoll x 2, Klimenko x, Banic xx 4, Johnson xx 4 Williams x
Başantrenör: Evgeny Pashutin
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler xxx 17, Emir Preldzic xx 12, Diebler xx 6, Pleiss x 6, Tyus xx 8, Micov x, Schilb x 1, Thompson x 2, Göksenin Köksal xx 6, Can Korkmaz x 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 15-11 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 37-31 (Unics Kazan lehine)
3. Periyot: 55-43 (Unics Kazan lehine)