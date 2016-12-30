Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şöyle:

“Tuzlaspor Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Aurelıen Bayard Chedjou Fongang'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimata aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan Kızılcabölükspor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."