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Galatasaray, yağmur altında çalıştı

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sabah yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Galatasaray, yağmur altında çalıştı

05 Ocak 2017 12:40

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren sarı-kırmızılıların antrenmanı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5’e 2 pas çalışma ile çalışmaya devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan antrenmanda Jan Olde Riekerink, çalışma boyunca sık sık oyunu durdurup, uyarılarda bulundu.
Antrenmana sakatlıklarını devam eden Cenk Gönen, Cavanda ve Tolga Ciğerci katılmazken, Podolski ile Sinan Gümüş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-kırmızılılar çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: galatasaray


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