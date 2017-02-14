Sarı-kırmızılı takımda Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray, hafta sonu Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuş ve taraftarların protestoları ile karşı karşıya kalmıştı.

İddiaya göre; Tudor'un menajeri ile bir araya gelen sarı-kırmızılı yönetim 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kararın, bugün saat 16.00'da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.