TT Arena’da düzenlenen toplantıya Başkan Dursun Özbek, kaptan Selçuk İnan ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik katıldı. 3 isim, anlaşmanın ardından otobüse binerek, basın mensuplarına poz verdi. 3 yıllık anlaşma kapsamında Galatasaray’ın futbol, basketbol ve voleybol takımlarına birer otobüs tahsis edildi.

Özbek: “İki önemli markanın anlaşması”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye’nin çok önemli iki markasının bir araya geldiğini belirterek, “Galatasaray’ı anlatmaya gerek yok. Türkiye’nin dünyada en çok tanınan markası. Taraftarlarına sayısız mutluluklar yaşatmış, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. 112 yıllık geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Türkiye’ye sayısız sporcu kazandıran bir kulüp Galatasaray. 1905’te Ali Sami Yen’in kurduğu günden bu yana başarılarla dolu bir 112 yıl. Diğer tarafta TEMSA gibi, dünyanın 60’ı aşkın ülkesinde bayrağımızı dalgalandıran, iftihar edilmesi gereken bir firma. Galatasaray olarak bu işbirliğinin her iki camiaya da hayırlı olmasını diliyorum. Herkes çok iyi hatırlar, daha önce şehirlerarası seyahatlerde otobüslerin konforu ne derecedeydi, şu anda bambaşka bir noktada. Umuyorum ki Türkiye bu konu da dünya standartları üzerindedir ve TEMSA’nın da katkısı bunda en üst seviyededir” diye konuştu.

Çelik: “Avrupa’nın üretim merkeziyiz”

Dursun Özbek’in ardından konuşan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA’nın Galatasaray ile birlikte anılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Futbolcu kardeşlerimize ve Galatasaray’a yeni otobüsünde başarılar diliyoruz. Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri’ne de TEMSA tercihinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu lig maratonu uzun bir yarış. Bu koşuda başarılar diliyoruz” dedi.

Dinçer Çelik’in ardından konuşan Selçuk İnan da, “Bu anlaşma iki taraf için de hayırlı olsun. Otobüs konusu en çok bizi ilgilendiriyor. Sürekli yolculuk ediyoruz. İnşallah bizleri rahat ettirecekler” diye konuştu.

Toplantı öncesinde hazırlanan tanıtım filmine atıfta bulunan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Hazırladığımız tanıtım videosu, internette 1 milyon izlendi. Umarız Galatasaray faktörüyle, bu sayı 2 milyona ulaşır” derken, Başkan Dursun Özbek de, “Hiç merak etmeyin, 2 milyonu da geçer” cevabını verdi.

Özbek: “Otobüsün rengini yönetim olarak seçtik”

Otobüsün siyah renginin ve dizaynının eski otobüsle aynı olduğunu belirten Başkan Dursun Özbek, “Galatasaray’ın en başarılı yıllarında Galatasaray’a hizmet etmiş olan bir otobüsümüz vardı. Onun görüntüsü ve uğuruna inandığımız için yönetim olarak siyah otobüs istedik. Otobüs daha yeni geldi, imza töreni sonrasında gezme şansım olacak. Bu aracın Galatasaray için önemi çok büyük. Futbol takımı, kamp yapılan yerden futbol sahasına, ya da etkinlik alanına taşıyacak otobüs. Bazen bu seyahat saatler alıyor. Futbolcuların, karşılaşmaya çıkmadan önce belli bir konforda seyahat etmesi gerekiyor. Türkiye’de bu seviyede konforu sağlayacak en önemli firma TEMSA. Bu konforu verdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Dursun Özbek, Kaptan Selçuk İnan ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Galatasaray için özel olarak üretilen otobüsü gezdiler ve basın mensuplarına poz verdiler.

Bozhan Memiş