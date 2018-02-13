Galatasaray, yenileme çalışması yaptı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Antalyaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular, günü salonda bireysel yenileme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncuların katıldığı Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda beşe beş pas çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alan oyunları (bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve beşe beş) üzerinde duruldu. Antrenman, yenileme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bilal Koç