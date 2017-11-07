Galatasaray yönetimi 'Olağanüstü Genel Kurul' çağrısı yaptı

Galatasaray Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada,

"Tuzugumuzun 25.3 ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olaganustu olarak toplantıya cagrılması; toplantının asagıdaki gundemle 25 Kasım 2017 Cumartesi gunu Halic Kongre Merkezi, Halic Oditoryum toplantı salonunda, Sutluce Mah. Karaagac Cad. No.19 34445-Beyoglu Istanbul adresinde, saat 10.00’da yapılması, bu toplantıda yeterli cogunlugun saglanamaması halinde, bir sonraki toplantının 2 Aralık 2017 Cumartesi gunu aynı yer ve saatte yapılması kararlastırılmıstır" denildi. Genel kurul çağrısında, gündem de şu şekilde belirlendi.

Gundem:

1-Acılıs,

2-Genel Kurul Baskanlık Divanı’nın olusması,

3-Saygı durusu ve Istiklal Marsı’nın soylenmesi,

4-2017 yılı hesap donemi butce revizyonunun gorusulmesi, oylanması ve karara

baglanması,

5-Kapanıs