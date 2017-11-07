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Galatasaray yönetimi 'Olağanüstü Genel Kurul' çağrısı yaptı

Galatasaray Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı.

Galatasaray yönetimi Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı

07 Kasım 2017 16:10

Galatasaray Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada,

"Tuzugumuzun 25.3 ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olaganustu olarak toplantıya cagrılması; toplantının asagıdaki gundemle 25 Kasım 2017 Cumartesi gunu Halic Kongre Merkezi, Halic Oditoryum toplantı salonunda, Sutluce Mah. Karaagac Cad. No.19 34445-Beyoglu Istanbul adresinde, saat 10.00’da yapılması, bu toplantıda yeterli cogunlugun saglanamaması halinde, bir sonraki toplantının 2 Aralık 2017 Cumartesi gunu aynı yer ve saatte yapılması kararlastırılmıstır" denildi. Genel kurul çağrısında, gündem de şu şekilde belirlendi.

Gundem:

1-Acılıs,

2-Genel Kurul Baskanlık Divanı’nın olusması,

3-Saygı durusu ve Istiklal Marsı’nın soylenmesi,

4-2017 yılı hesap donemi butce revizyonunun gorusulmesi, oylanması ve karara
baglanması,

5-Kapanıs 

 

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