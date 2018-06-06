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Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

Galatasaray'da geçtiğimiz ay yapılan olağan seçimli genel kurul sonrası yönetimde görev bölümü yapıldı.

Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

06 Haziran 2018 13:18

Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Yönetimde görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mustafa Cengiz

2. Başkan: Abdurrahim Albayrak

Başkan Yardımcısı: Murat Ece

Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay

Muhasip Üye: Emre Erdoğan

Genel Sekreter: Kaan Kançal

Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak

İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay

Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru

Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik

Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu

Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı

Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün

Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke

Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik

Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever

Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı

Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru  

 

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