Galatasaray yönetiminde görev bölümü yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Yönetimde görev dağılımı şöyle:
Başkan: Mustafa Cengiz
2. Başkan: Abdurrahim Albayrak
Başkan Yardımcısı: Murat Ece
Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay
Muhasip Üye: Emre Erdoğan
Genel Sekreter: Kaan Kançal
Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak
İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay
Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru
Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu
Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı
Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün
Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke
Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik
Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever
Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı
Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru