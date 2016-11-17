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Galatasaray yönetiminden derbi yorumları

Galatasaraylı yöneticiler, 20 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynancak derbiyi değerlendirdi.


17 Kasım 2016 12:18

Galatasaray Külübü Yönetim Kurulu Üyeleri, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi ile ilgili fikirlerini GS TV ile paylaştı. Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce bir Galatasaray taraftarıyım. Tüm kalbimle Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sezon inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alıp döneriz" dedi.

Aküzüm: "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenecek güçtedir"
Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ise Galatasaray'ın her branşta çıktığı her maçta favori olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Fenerbahçe önemli bir takım ve rakibimiz. Fakat Galatasaray yıldızlarıyla, oyuncularıyla, takım oyunuyla, hocasının vereceği taktikle Fenerbahçe'yi yenecek güçtedir. Oyuncularımız iyi hazırlanıyor. Florya'da iyi bir hava var. Başkan ve yönetimimizin de ciddi bir desteği var. İnşallah Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aslan: "İki takımın büyüklüğüne yakışan bir derbi diliyorum"
Derbinin dostça geçmesi gerektiğini belirten Burçin Aslan da, "Derbi konusunda heyecanlıyız. Türkiye'nin değil dünyanın sayılı derbilerinden biri. Adına, büyüklüğüne yakışan bir derbi olmasını; saha dışı faktörlerin konuşulmadığı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalitesine yakışan bir derbi olmasını diliyorum. Umarım sonuç bizim için olumlu olur ve biz de memnun bir şekilde haftayı kapatırız" diye konuştu.
 

Etiketler: galatasaray


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