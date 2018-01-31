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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk müsabakasında oynayacağı Atiler Konyaspor’a en son 13 Eylül 2003 yılında mağlup oldu. İki takımın aralarında oynanan iki kupa maçlarından da sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Atiker Konyaspora konuk olacak

31 Ocak 2018 09:19

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.30’da deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, ilk olarak Sivas Belediyespor, son 16 turunda da Bucaspor’u eledi. Yeşil-beyazlılar da 5. turda Batman Petrolspor’u son 16 turunda ise Trabzonspor’u geçerek çeyrek finale yükseldi.

36. randevu

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası’nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazandı.

Galatasaray, Konyaspor’a 2003'ten beri yenilmiyor

Konyaspor, Galatasaray’a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya’daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar son 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, ligde Göztepe, Kayseri ve Osmanlıspor'u geçerek 3 puan alırken, Türkiye Kupası’nda Bucaspor’u iki maçta da mağlup etti.

Kupada Sinan Gümüş sırtlıyor

Galatasaray’ı Süper Lig’deki müsabakalarında Bafetimbi Gomis sırtlarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Sinan Gümüş ön plana çıkıyor. Gümüş, kupada oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, gollerinin yanında 3 de asist yaptı. Ayrıca Yasin Öztekin'in de 3 golü bulunuyor. 

Oğuzhan Ort
 

 

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