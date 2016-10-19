Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında yedinci haftanın en popüler golü Bruma'dan geldiği açıklandı. Turkcell'den yapılan açıklamada; GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında atılan toplam 11 gol, 52 bin 852 kez izlenirken başkent deplasmanında sarı kırmızılılara galibiyeti getiren başarılı oyuncunun golü, 16 bin 728 kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Fenerbahçe-Alanyaspor maçı oldu kaydedilen açıklamada, İstanbul'daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 20 bin 976 kez izlendiği, 1-1 beraberlikle biten karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler karşılaşması ise 20 bin 946 kişi tarafından izlenen Gençlerbirliği-Galatasaray maçı olduğu belirtildi.

Turkcell'den yapılan bilgilendirmeye göre; tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in yedinci haftasındaki karşılaşmalar toplam 66 bin 201 kişi tarafından takip edildiği kaydedildi.