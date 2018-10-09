İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'a Antalya deplasmanında 3 puanı getiren golü 89 bin kişi izledi

Galatasaray'a Antalya deplasmanında 3 puanı getiren golü 89 bin kişi izledi
Galatasaray'a Antalya deplasmanında 3 puanı getiren golü 89 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında atılan 27 gol, 394 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasının en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Ryan Donk'tan geldiği açıklandı. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında atılan toplam 27 gol, 394 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Antalya deplasmanında 3 puana taşıyan gol, 89 bin kez takip edildiği bildirildi.

160 bin kişi izledi 

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu. Konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 160 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Nice kaçırdı, Patrick Vieira çıldırdı 

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in sekizinci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 506 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Nice kaçırdı, Patrick Vieira çıldırdı' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.