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Galatasaray'a bir şok da Nagatomo'dan

Galatasaray'a bir şok da Nagatomo'dan
Galatasaray'a bir şok da Nagatomo'dan

Galatasaray, dün Schalke 04 ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlanan Yuto Nagatomo’ya akciğer sönmesi teşhisi konulduğunu açıkladı. Nagatomo tedavisi için birkaç gün hastanede kalacak.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo'nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.  

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