İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'a deplasman yaramıyor

Galatasaray'a deplasman yaramıyor
Galatasaray'a deplasman yaramıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8'sini de deplasmandaki müsabakalarda yedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Garry Rodrigues kullandığı penaltı atışından da yararlanamadı. Aslan, bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de deplasmanda oynadığı mücadelelerde yaşadı. Ligin 4. haftasında da Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

Bu sezon 9 golün 8'ini deplasmanda yedi 

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray, Akhisarspor'dan da yediği 3 golle toplam 9 kez kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar yediği bu 9 golün 8'i deplasmandaki karşılaşmalarda yedi. Cimbom, deplasmanda Ankaragücü'nden 1, Trabzonspor'dan 4 ve Aksiharspor'dan 3 gol kalesinde gördü. Aslan evinde yediği tek golü de Kasımpaşa maçında aldı. Attığı 14 golün de sadece 3'ünü deplasmanda attı.

Son yıllardaki deplasman performansı 

Galatasaray, geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalırken, aldığı yenilgilerin hepsini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda 7 kez rakiplerine 3 puan kaptırdı. Aslan, 2016-2017 sezonundaki 10 mağlubiyetin 4'ünü, 2015-2016 sezonundaki 9 mağlubiyetin 7'sini, 2014-2015 sezonundaki 5 mağlubiyetin 4'ünü ve 2013-2014 sezonundaki 5 mağlubiyetin 3'ünü deplasmanda yaşadı.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.