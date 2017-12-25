Galatasaray’a Fernando’dan kötü haber

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Florya Metin Oktay Tesisileri’nde yapılan antrenman sırasında takımdaki sakat futbolcuların son durumları hakkında bilgi verdi. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Fernando’nun kontrollerinin yapıldığını belirten İnce, “Fernando’nun iç yan bağlarında ileri derecede yırtık var. İlk bulgular ameliyat etmemiz gerekmeyecek. Süre vermiyorum ama tedavisine başladık. Kampa kadar tedavisi devam edecek, orada da değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

“Rodrigues kampta bizimle olacak”

Yener İnce, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan bir başka oyuncu Garry Rodrigues’in durumunun ise iyi olduğunu aktararak, “Sağ üst arka adalesinde hafif derece zorlama var. Kampta bizimle beraber olacak” diye konuştu.

İnce, tedavisini tamamlayan Mariano’nun ise Antalya’daki devre arası kampında olacağını açıkladı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

