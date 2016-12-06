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Galatasaray'a şok! 3-0 hükmen mağlup...

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray U19 Takımı'nı, Gölcükspor ile oynadığı karşılaşmada 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Galatasaraya şok! 3-0 hükmen mağlup...

06 Aralık 2016 17:44

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray U19 Takımı'nı, Gölcükspor ile oynadığı karşılaşmada 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Karara gerekçe olarak ise U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde oynananan Gölcükspor - Galatasaray mücadelesinde Ogün Çalışkan ve Ferhan Evren’in aynı hafta içinde başka yaş kategorisi maçında da oynatılması gösterildi. İki oyuncuya 2'şer maç, Galatasaray Teknik Sorumlusu Taner Alpak da 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun konu ile ilgili karar metni şöyle:

69- Galatasaray A.Ş. Spor Klb. hakkında; 27.11.2016 tarihinde oynanan Gölcük Spor - Galatasaray A.Ş. Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında aynı hafta içerisinde futbolcuyu iki ayrı yaş kategorisi müsabakasında oynatılarak talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine,

70- Ogün ÇALIŞKAN (Galatasaray A.Ş. Spor Klb. Fut.) hakkında; 27.11.2016 tarihinde oynanan Gölcük Spor - Galatasaray A.Ş. Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

71- Ferhan EVREN (Galatasaray A.Ş. Spor Klb. Fut.) hakkında; 27.11.2016 tarihinde oynanan Gölcük Spor - Galatasaray A.Ş. Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

72- Taner ALPAK (Galatasaray A.Ş. Spor Klb. Tek. Sor.) hakkında; 27.11.2016 tarihinde oynanan Gölcük Spor - Galatasaray A.Ş. Spor Bölgesel Gelişim Ligi U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir. 

Etiketler: galatasaray


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