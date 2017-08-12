Galatasaray’a yeni sponsor

Türkiye mobil iletişim pazarında faaliyet gösteren Fluo markası Galatasaray Futbol Takımı’nın sponsoru oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı, ileri teknoloji, yüksek kalite ve kreatif tasarımlara sahip cihazlarının yeni markası Fluo ile iş birliğine gitti.

Türkiye mobil iletişim pazarında son derece inovatif ve dinamik olan Fluo markası Galatasaray Futbol Takımı’nın sponsoru oldu. Türkiye’de ve Avrupa’da her zaman başarıyı ve şampiyonluğu hedefleyen, dünyanın en saygın spor kulüplerinden Galatasaray ile kendi alanında en yenilikçi, güvenilir ve saygın marka olmayı hedefleyen Fluo arasında ’şort sponsorluk anlaşması’ yapıldı.

Yenilikçi ve çarpıcı mobil ürünler ve iklimlendirme sistemleri sayesinde; müşterilerini benzersiz deneyimler ile buluşturmanın ayrıcalığını yaşatmak adına Galatasaray ile iş birliğine giden Fluo, Avrupa’da da farklı futbol ve basketbol kulüplerinin sponsorluklarını yapmaya devam ediyor.

Galatasaray ile Fluo arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak."