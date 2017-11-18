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Galatasaray’da 2009 yılından sonra ilk

Galatasaray, Süper Lig’de 2009 yılında Kocaelispor’dan yediği 5 golden sonra Medipol Başakşehir’den de aynı gol sayısında kalesini kapatamadı.

Galatasarayda 2009 yılından sonra ilk

18 Kasım 2017 22:23

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Ağır bir skor alan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2009 yılından sonra ligde bir ilki yaşadı. Galatasaray, 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadı’nda Kocaelispor ile oynanan maçta kalesinde 5 gol görmüştü. O dönem Alman çalıştırıcı Michael Skibbe yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan sonra ilk kez Başakşehir'den 5 gol yedi. O maçta da Kocaelispor’dan Taner Gülleri, fileleri 4 kez havalandırmıştı. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: galatasaray

 

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